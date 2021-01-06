Мишустин утвердил порядок работы сервиса для поступления в вузы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн», который позволяет абитуриентам подавать заявление в режиме «онлайн». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации», — говорится в документе.

Кабмин сделал ответственными за обеспечение работы сервиса министерства высшего образования и цифрового развития, а также Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«Ежегодно, до 30 октября, представлять в правительство доклад о результатах функционирования суперсервиса», — добавляется в тексте документа.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключились 54 вуза. В 2021 году планируют присоединиться еще 137 учебных заведений, а в 2022 году и остальные вузы России.

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