Россиянам рассказали, как узнать о взломе телефона

Признаками взлома телефона могут быть его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора и зависание. Об этом рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре», — сказал он.

Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников и не подключать телефон к незнакомым компьютерам.

Если есть подозрение, что смартфон уже взломан, то стоит позвонить производителю или продавцу по горячей линии, чтобы узнать, где можно провести диагностику.

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