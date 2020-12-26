У Сноудена родился сын

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден стал отцом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену.

«Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси родился мальчик», — рассказал Кучерена.

Он добавил, что состояние матери и младенца отличное.

В октябре этого года адвокат сообщил, что Сноуден планирует получить российское гражданство из-за ожидаемого рождения ребенка.

Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США. До этого экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.

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