Кремль не комментирует сообщения о требованиях Байдена обвинить РФ в кибератаках
Марина Львова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден требует от действующего главы Белого дома Дональда Трампа недвусмысленно обвинить РФ в кибератаках.
«Не хочу давать комментарий по этому поводу. Цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности», — сказал Песков.
Он отметил, что Кремль неоднократно заявлял, что никакого отношения к хакерским атакам Россия не имеет.
Песков добавил, что в Кремле не знают, можно ли верить этим сообщениям «и не хотели бы в это вмешиваться».
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