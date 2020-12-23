Дуров анонсировал монетизацию Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем Telegram-канале о начале монетизации приложения в грядущем году.

Так, в мессенджере появятся платные функции «для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями», а также собственная рекламная платформа для каналов.

По его словам, такая мера вызвана увеличением количества активных пользователей и ростом расходов компании на серверы и трафик. До этого разработчик оплачивал счета Telegram из личных средств.

Дуров отметил, что нововведения позволят создателям контента и предпринимателям процветать на платформе Telegram, обогащая читателей за счет повышения качества сервиса.

При этом он подчеркнул, что в личных и групповых чатах рекламы по-прежнему не будет. Также Дуров добавил, что не планирует продавать Telegram.

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