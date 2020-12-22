Google исправил неточность в переводе фразы «Mr President» именем Путина

Компания Google исправила в переводчике неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом компания поблагодарила пользователей сервиса, которые обратили внимание на неточность перевода.

Ранее при вводе в переводчик фразы «Thank you, Mr President» выдавался перевод «Спасибо, Владимир Владимирович». Теперь Google выдает перевод «Спасибо, господин президент».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Google объяснили ошибкой перевод фразы «Mr President» именем Путина