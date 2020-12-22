Google исправил неточность в переводе фразы «Mr President» именем Путина
Ника Пикекатлет
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Компания Google исправила в переводчике неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом компания поблагодарила пользователей сервиса, которые обратили внимание на неточность перевода.
Ранее при вводе в переводчик фразы «Thank you, Mr President» выдавался перевод «Спасибо, Владимир Владимирович». Теперь Google выдает перевод «Спасибо, господин президент».
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