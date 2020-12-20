В Конгрессе США заявили, что в кибератаках без сомнений виновата Россия

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Член Палаты представителей Адам Шифф уверен, что Россия стоит за недавней хакерской кампанией против Соединенных Штатов, цитирует его Reuters.

Он отметил, что у него нет сомнений в вине РФ. «Судя по тому, что я видел, я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что это была Россия», — добавил он.

По его словам, действующий президент США Дональд Трамп пытается преуменьшить роль Москвы и перевести внимание на то, что Китай представляет угрозу национальной безопасности США.

«Это просто разрушительно, лживо и вредно <...> для нашей национальной безопасности», — сказал он о субботних комментариях Трампа о кибератаках.

Ранее зарубежные СМИ писали, что группа российских хакеров сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп допустил причастность Китая к приписываемым России кибератакам

Помпео обвинил Россию в кибератаках на госведомства Штатов

Американский сенатор обвинил Россию в кибератаках на власти США