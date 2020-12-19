Microsoft займется производством собственных процессоров

Корпорация Microsoft планирует создавать собственные процессоры с архитектурой ARM для обслуживания серверов облачных сервисов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Microsoft также рассматривает возможность создания собственных чипов для установки на устройствах линейки Surface.

Агентство отмечает, что Microsoft последует примеру Apple, которая планирует к весне 2021 года разработать следующее поколение процессоров Mac, превосходящее по производительности чипы от Intel.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский ученый разработал новую архитектуру нейронной сети

— Специалисты рассказали, как ускорить работу компьютера

— Apple представила первые MacBook на собственном процессоре