Microsoft сообщила о более 40 ставших жертвами масштабной кибератаки организациях

Американская компания Microsoft заявила, что за последние недели свыше 40 различных организаций стали жертвами масштабной кибератаки. Об этом говорится в заявлении президента компании Брэда Смита.

Он уточнил, что уже идет расследование по факту случившегося и удалось установить 40 организаций-жертв. Отмечается, что 80% пострадавших структур находятся в США, однако жертвы атак были обнаружены и в других странах (Мексика, Канада, Испания, Бельгия, Британия, Израиль и ОАЭ). В основном хакеры атаковали IT- организации (41%) и правительственные (18%).

«На этой неделе мы работаем над тем, чтобы уведомить эти организации об атаках», — говорится в тексте.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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