Youtube и Facebook могут заплатить штраф до одной пятой от годовой выручки

Youtube и Facebook будет грозить штраф до одной пятой годовой выручки, если компании не выполнят требования Роскомнадзора удалить запрещенный в России контент. Об этом пишет «Интерфакс».

Комитет Госдумы по информационной политике в пятницу принял соответствующие поправки к проекту закона о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете за неисполнения предписания Роскомнадзора.

Эти поправки уточняют размеры штрафов.

Так, за повторный отказ удалять запрещенный контент граждане будут обязаны выплатить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностные лица — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, юридические лица — от одной двадцатой до одной десятой от годовой выручки.

Также за отказ удалять информацию, призывающую к экстремизму или содержащую порнографические материалы, граждане заплатят от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; должностные лица — от 800 тысяч до одного миллиона рублей; юридические лица — от одной десятой до одной пятой годовой выручки.

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