Microsoft прокомментировала сообщения о взломе

Компания Microsoft не обнаружила признаков использования ее систем для кибератак на другие объекты, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Компания обнаружила во внутренних сетях вредоносную версию программного обеспечения от SolarWinds, однако расследование на данный момент не выявило никаких доказательств того, что хакеры использовали системы Microsoft для атак на клиентов, указано в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что продукты Microsoft пострадали при массовых кибератаках на правительственные сети США. По данным источников, продукты компании использовались для дальнейших атак на другие структуры.

До этого американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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