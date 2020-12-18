Reuters: продукты Microsoft пострадали при кибератаках в США

Продукты компании Microsoft пострадали при массовых кибератаках на правительственные сети США, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, продукты Microsoft использовались для дальнейших атак на другие структуры. На данный момент неизвестно, сколько пользователей пострадали от испорченных продуктов. Министерство внутренней безопасности США продолжает расследование.

Компания Microsoft не ответила на запрос о комментарии, отмечает агентство.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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