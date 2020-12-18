Politico: управление по ядерной безопасности США стало объектом кибератаки

Хакеры могли получить доступ к сетями министерства энергетики и Национального управления по ядерной безопасности США, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Подозрительная активность была обнаружена в сетях некоторых подразделений указанных ведомств, в том числе в сетях Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая ведет секретные работы по ядерному оружию, указано в сообщении.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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