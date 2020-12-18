NYT: обнаружено больше кибератак на сети правительства США

Хакеры, причастные к взлому правительственных систем США, использовали более широкий спектр методов при совершении атак, сообщает The New York Times со ссылкой на американских федеральных чиновников.

При этом, по данным компании FireEye, с весны текущего года хакеры проникли в программное обеспечение, используемое правительством США, а также сотнями компаний из списка Fortune 500 и компаниями, которые контролируют критически важную инфраструктуру.

По заявлениям официальных лиц FireEye, фактическое число целей может достигать «десятков». Однако после сообщений о других точках проникновения в системы эксперты по безопасности заявили, что ожидают роста числа жертв кибератак, указано в сообщении.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

По данным исследователей, могут потребоваться месяцы, чтобы выяснить, насколько скомпрометированы американские сети.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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