Спецслужбы США заявили о кибератаках на сети федерального правительства

В США обнаружили, что компьютерные сети федерального правительства долгое время подвергались кибератакам. Об этом сказано в распространенном 16 декабря совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, передает ТАСС.

Отмечается, что эти ведомства в течение последних нескольких дней узнали о «масштабной и продолжающейся кибератаке».

В сообщении указано, что расследованием атак занимается Федеральная служба безопасности. Разведслужба работает с известными и предполагаемыми жертвами киберпреступления. При этом данные, которые были получены сотрудниками ФБР, предоставит сетевым структурам подтверждения, а партнерам ведомств в правительстве — разведданные, которые помогут предпринять дальнейшие действия.

В документе не указан предполагаемый источник кибератаки.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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