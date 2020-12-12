В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети «Инстаграм» наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Франции и других европейских стран.

Проблемы также наблюдаются в США, Бразилии и Аргентине.

Отмечается, что большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 60%), 23% жалуются на трудности при просмотре сторис, около 15% не могут размещать публикации.

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