В работе Instagram произошел сбой
Максимс Краюшкинс
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Проблемы в работе социальной сети «Инстаграм» наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Франции и других европейских стран.
Проблемы также наблюдаются в США, Бразилии и Аргентине.
Отмечается, что большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 60%), 23% жалуются на трудности при просмотре сторис, около 15% не могут размещать публикации.
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