Ролик с русской озвучкой Cyberpunk 2077 с Ивлеевой собрал рекордное число дизлайков
Катерина Медведева
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Геймеры недовольны российской озвучкой игры Cyberpunk 2077. Ролик на YouTube-канале игры набрал рекордное число дизлайков.
Русскоязычную версию игры озвучивают телеведущая Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей, комики Данила Поперечный и Александр Гудков, певица Нина Кравиц.
Видео набрало больше 817 тыс. просмотров, 33 тыс. лайка и 40 тыс. дизлайков.
Также геймеры выразили свое недовольство в комментариях.
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