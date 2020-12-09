В ВОЗ раскрыли опасность видеоигр во время пандемии

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, что чрезмерное увлечение видеоиграми в период пандемии коронавируса может привести к развитию психологического стресса и к функциональным нарушениям, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что миллионы людей в качестве досуга играют в видеоигры, но при этом важно поддерживать «баланс между деятельностью в сети и вне ее».

«В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры», — сказал Позняк.

Он также добавил, что в обновленную редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), которая начнет действовать 1 января 2022 года, была включена зависимость от компьютерных игр.

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