Вырубку леса под завод Tesla в Германии остановили из-за зимующих змей
Полина Рутковская
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Немецкий суд приказал компании Tesla приостановить вырубку леса на месте предполагаемого завода из-за зимующих змей, сообщает Reuters со ссылкой на представителя административного суда во Франкфурте-на-Одере.
Причиной решения о приостановки работ стало сообщение экологов о том, что вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу зимующих змей.
По данному вопросу будут проводиться консультации с государственным органом по охране окружающей среды, рассказал представитель суда.
В конце прошлого года компания объявила о планах построить свой первый европейский завод в Грюнхайде, недалеко от Берлина. Запустить завод планируется к 1 июля 2021 года.
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