Россиянам подскажут, как зарабатывать в самой стабильной отрасли 2020 года

Портал «Рамблер» и сервис Работа.ру запустили совместный подкаст «Хорошо устроились» о том, как перейти на работу в диджитал-сферу и получать хорошую зарплату даже на удаленке.

В 2020 году сфера диджитал оказалась одной из самых устойчивых: в отличие от ритейла, производства, сферы услуг и других отраслей диджитал-компании не сокращали штат, а, наоборот, нанимали новых сотрудников, легче всего перешли на удаленный режим работы и сохранили зарплаты.

О плюсах работы в цифровой сфере узнали многие, но перейти в нее, имея опыт работы только в «офлайне», решаются единицы. Главная причина в том, что порог входа в профессию кажется слишком высоким. Ведущие и герои нового подкаста опровергают это.

Подкаст «Хорошо устроились» рассказывает и показывает на примере конкретных людей, что перейти в диджитал, найти работу и начать хорошо зарабатывать — вполне реально.

Каждый выпуск посвящен одной профессии в сфере IT, интернет-маркетинга, веб-дизайна и т. п.

Герой, который сам пришел в диджитал-сферу и добился успехов, рассказывает о своем собственном опыте: что заставило его поменять профессию, как и где он учился, чего удалось добиться в новой сфере. Эксперт, работающий в отрасли уже давно, даст более общую и объективную картину о сути работы, зарплатах и карьерном пути. HR-специалист даст подсказки, как вести себя на первых собеседованиях.

Подкаст будет полезен всем, кто задумался о смене профессии, вне зависимости от опыта и возраста, а также и школьникам, студентам, которые только начинают планировать свою карьеру.

Новые выпуски будут выходить каждую неделю на портале «Рамблер», Работа.ру и на всех популярных сервисах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundcloud, Яндекс.Музыка, Overcast и других.