Дуров обвинил российские СМИ в некорректном переводе его высказываний

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем блоге раскритиковал российские СМИ за некорректный перевод его высказываний.

Он отметил, что его фразу «However, this has never been what made me happy» («Однако не это делало меня счастливым») СМИ перевели с разными оттенками.

По его словам, РБК перевели высказывание как «Однако это никогда не делало меня счастливым», а «Ведомости» — «Однако меня это никогда не радовало».

Предприниматель также обратил внимание на неверный перевод со стороны «Московского комсомольца» и «Life»: «Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым» и «Миллионы долларов не сделали меня счастливым».

«Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным: согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали», — подчеркнул Дуров.

Он добавил, что причиной ошибок при переводе становится работа алгоритма переводчика Google Translate.

Основатель мессенджера Telegram призвал СМИ не преподносить машинный перевод как прямую речь, что «дезориентирует аудиторию и подрывает авторитет издания».

