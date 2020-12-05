Reuters: власти США не будут продлевать крайний срок продажи TikTok
Власти США решили не продлевать крайний срок продажи американского сегмента социальной сети TikTok, принадлежавшей китайской компании ByteDance, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Крайний срок заключения сделки о продаже американского сегмента истекает в пятницу, 4 декабря.
По информации источников, американская сторона рассматривает возможность продолжения переговоров с китайской компанией, однако было принято решение не продлевать крайний срок продажи.
На данным момент министерства юстиции и торговли США не ответили на запрос о подтверждении этих сведений, в Белом доме и администрации социальной сети информацию комментировать отказались, отмечает агентство.
Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим президент США Дональд Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. После этого срок введения запрета неоднократно продлевался из-за обсуждения сделок по покупке приложения американскими компаниями.
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