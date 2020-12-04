YouTube удалил аккаунт блогера Reeflay и записи его стримов после гибели девушки

Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции и аккаунт блогера Стаса Решетникова (Reeflay) после того, как во время одного из стримов погибла его подруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

В пресс-службе отметили, что в компании были потрясены трагической гибелью девушки в ходе лайвстрима. В Google подчеркнули, что на YouTube не велась исходная прямая трансляция.

«Мы быстро удалили ее записи у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube», — сообщили в компании.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетникова возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

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