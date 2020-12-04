Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи пожаловались на сбои в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает Downdetector.

Половина жалоб касается проблем с попыткой входа в пользовательские аккаунты. Еще 49% пользователей столкнулись с трудностями в работе поисковой системы.

Большинство жалоб поступило от жителей Бразилии, США, Британии и Франции.

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