Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Ника Пикекатлет
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Пользователи пожаловались на сбои в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает Downdetector.
Половина жалоб касается проблем с попыткой входа в пользовательские аккаунты. Еще 49% пользователей столкнулись с трудностями в работе поисковой системы.
Большинство жалоб поступило от жителей Бразилии, США, Британии и Франции.
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