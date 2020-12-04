Власти Кубани предлагают изменить законодательство в части поддержки IT-сферы

Власти Краснодарского края готовят инициативу по изменению федерального законодательства в части поддержки IT-сферы.

«Нам важно, чтобы регионы могли напрямую поддерживать отрасль из своего бюджета, отметил губернатор Валентин Кондратьев. — Сейчас это возможно только, если речь идет об IT-проектах в малом и среднем бизнесе или инвестиционных проектах».

В проекте документа предусмотрены субсидии на возмещение части затрат для подготовки или повышении квалификации специалистов, а также при уплате процентов по кредитам и при создании новых рабочих мест.

«Но для дальнейшего развития отрасли в перечень компаний, которым мы можем оказывать помощь, стоит включить крупные предприятия. Мы бы хотели видеть их, в том числе, в IT-кластере, который планируем создать на территории края», - сказал Кондратьев в интервью «Интерфаксу».

По словам губернатора, акцент будет сделан на развитии технологии искусственного интеллекта, технологии больших данных, робототехнике и информационной безопасности.