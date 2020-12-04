Путин рассказал, может ли искусственный интеллект стать президентом

Президент России Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не заменит во всем человека, в том числе не встанет во главе государства. Об этом он сказал на конференции Сбербанка «Искусственный интеллект — главная технология XXI века», передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что нет, во всяком случае пока, у него нет сердца, души, чувства сострадания и совести», — ответил российский лидер на вопрос, сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект стать президентом.

По словам Путина, эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений.

При этом он отметил, что иногда приходится принимать не совсем рациональные решения, однако история и культура показывают, что они нужны.

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