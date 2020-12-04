Московские блогеры решили при разводе через суд поделить прибыльный Instagram-аккаунт

Супруги из Москвы стали известны в сети благодаря тому, что решили поделить совместный Instagram-аккаунт с доходом в 300 тысяч рублей в месяц во время бракоразводного процесса. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на адвоката одной из сторон Сергея Егорова.

По его словам, на страницу в Instagram подписаны свыше 1 млн пользователей. Пара вела аккаунт совместно, но оформлен он был на женщину. И во время развода встал вопрос, как поделить прибыльную страницу.

Адвокат уточнил, что в законодательстве России нет такого определения, как «аккаунт в соцсети». В законе о цифровых активах речь идет о биткоинах и других криптовалютах, но и только.

Егоров отметил, что в качестве третьего лица к делу могут привлечь представителя Facebook (владельца Instagram) в РФ, который выскажет свою позицию.

В суд уже направлен проект соглашения, в котором регулируется, как будет вестись аккаунт и распределяться прибыль.

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