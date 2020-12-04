Путин заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека

Искусственней интеллект никогда не заменит человека, убежден президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Искусственный интеллект никогда не заменит человека», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что хотя искусственный интеллект и другие технические средства будут частично контролировать людей, в конечном итоге люди должны управлять машинами.

В то же время Путин уверен, что искусственный интеллект станет помощником, открывающим новые горизонты, если человечество правильно им распорядится.

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