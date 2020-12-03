Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцинах от COVID

Администрация социальных сетей Facebook и Instagram будет удалять публикации, содержащие дезинформацию о вакцинах от коронавируса нового типа, сообщается в релизе компании Facebook.

Удаляться будут утверждения о вакцинах, которые были опровергнуты экспертами в сфере общественного здравоохранения, указано в сообщении. В частности, будут удаляться публикации о «чипировании» через вакцины и другие «теории заговора».

Данная мера станет частью политики компании Facebook по борьбе с дезинформацией, которая модет нанести вред здоровью людей, отмечается в релизе.

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