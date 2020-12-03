Названа доля спам-звонков на мобильники россиян
Около 63% от всех входящих звонков с неизвестных номеров на телефоны россиян оказались спамом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».
«Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%», — говорится в исследовании.
Отмечается, что злоумышленники активно применяли технологии подмену номера, указывая телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.
По мнению экспертов, растущее число телефонных звонков от злоумышленников связано с тем, что люди проводят все больше времени со смартфоном и чаще берут трубку. При этом возможность принять взвешенное решение в разговоре у граждан есть не всегда. Отмечается, что злоумышленники часто использовали актуальную новостную повестку, чтобы получить доверие жертвы.
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