Высокоскоростной интернет провели в первый арктический район Якутии

Компания «Ростелеком» завершила строительство волоконно-оптических линий связи в Оленекском эвенкийском национальном районе Якутии — первом арктическом районе республики, который перешел со спутникового канала на оптические линии.

Волоконно-оптическая линия связи названа в честь Александра Иванова, экс-главы Оленёкского района, который приложил большие усилия для того, чтобы проект был реализован. Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, а пропускная способность линии – 20 Гбит/с.

«Ростелеком» построил распределительную сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокую скорость передачи информации.

Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах: в 9 - в селе Оленек , в 3 – в селе Харыялах. Это фельдшерско-акушерские пункты, клубы, детские сады, школа и районные администрации.

В ближайшее время около 1000 домов смогут подключиться к безлимитному интернету, видеосервису Wink, услугам «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Благодаря ВОЛС улучшится и сотовая связь. Оленек станет первым населенным пунктом в Арктической зоне Якутии, в котором появится мобильный 4G-интернет компании МегаФон.

Жителей района с этим событием поздравили глава республики Айсен Николаев, который находится в Оленьке в рабочей командировке.

«Это замечательное событие в истории цифровизации нашей республики. Впервые оптические линии связи пришли за Полярный круг, в Оленек. Я считаю, что вне зависимости от того, где живет человек, в Якутске или на Крайнем Севере, он должен всеми достижениями современности пользоваться в полной мере, в том числе и высокоскоростным интернетом», – сказал Николаев.

ВОЛС начали строить в марте текущего года по соглашению, подписанному между Правительством Якутии, администрацией Оленекского района и компанией «Ростелеком» на Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре 2019 года.

Строительство магистрали велось из города Удачный Мирнинского района в сторону сёл Оленёк и Харыялах Оленёкского района. Во время реализации проекта к интернету также подключили вахтовый поселок Верхняя Муна.