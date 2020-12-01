Каждый шестой житель России не пользуется интернетом

Каждый шестой россиянин (17%) не пользуется интернетом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что интернетом пользуются 83% сограждан, при этом 70% заходят в сеть ежедневно.

О сборе личных данных сервисами осведомлены 68% россиян, а 15% услышали об этом впервые. С какой целью онлайн-сервисы собирают персональные данные интересно и важно знать каждому гражданину (52%), а для 29% такая информация неинтересна.

Опрос проводился 25 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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