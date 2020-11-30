Более 1 млрд человек будут жить в зоне действия 5G к концу 2020 года

Свыше 1 млрд человек, или 15% населения Земли, будут жить в зоне действия сетей связи пятого поколения к концу 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ericsson Mobility Report.

Уточняется, что на сегодняшний день в эксплуатацию запущены 106 коммерческих 5G-сетей по всему миру, к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений.

Также сообщается, что в 2026 году покрытием 5G будет охвачено 60% мирового населения, а количество подключений достигнет 3,5 млрд.

Основной рост при этом наблюдается в Китае, где на 5G приходятся 11% подключений в сотовых сетях. Второе место занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. В Европе 5G-технологии составляют 1% всех подключений в мобильных сетях региона.

В России массовое покрытие 5G должно начаться в 2024 году, когда коммерческие сети связи пятого поколения появятся в 10 городах-миллионниках.

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