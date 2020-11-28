Роскомнадзор из-за цензуры YouTube призвал IT-компании РФ создать видеохостинги для СМИ
Роскомнадзор из-за цензуры платформы YouTube в отношении СМИ РФ просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от корпорации Google снять ограничения с агентства Anna News.
В ведомстве подчеркнули, что недопустима целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ, это нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
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