Более 1000 крупнейших мировых компаний подверглись атакам кибервымогателей в 2020 году

Более 1000 крупных компаний в различных странах мира столкнулись с января по октябрь текущего года с атаками компьютерных вымогателей, требующих у них выкуп под угрозой разглашения похищенной конфиденциальной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 2019 года в мире резко увеличилось число компьютерных атак с использованием вирусов-вымогателей, которые получают доступ к секретной информации, блокируют ее путем шифрования и одновременно присваивают ее себе. После этой махинации предприятия получают сообщения с требованием о выкупе, иначе украденные сведения угрожают обнародовать, что крупно повредит деловой репутации компании-жертвы.

Данным атакам уже подвергались такие компании, как Toyota Motor, LG Electronics. Уточняется, что большинство компаний отказываются платить выкуп, однако в 2019 году 32% японских компаний решились все же принять условия шантажистов после подобных атак. Средняя сумма выкупа составила $1,17 млн.

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