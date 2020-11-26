Россияне смогут сообщать о проблеме с вызовом медиков через портал госуслуг

На едином портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого граждане смогут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что после этого данные будут отправляться в профильные структуры системы здравоохранения.

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