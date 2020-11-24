Индия заблокировала 43 китайских приложения
Власти Индии заблокировали 43 китайских мобильных приложения из-за возможного ущерба суверенитету страны, безопасности государства и общественного порядка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий правительства Индии.
«Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало приказ… блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям», — говорится в сообщении.
Среди запрещенных приложений большинство принадлежат китайскому розничному гиганту Alibaba Group — AliSuppliers, AliExpress, Alipay Cashier и другие.
Подчеркивается, что блокировка была произведена на основе «всеобъемлющих отчетов, полученных из индийского координационного центра по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел».
С лета Индия заблокировала уже больше 150 китайских приложений.
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