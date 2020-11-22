Европа планирует собственные пилотируемые полеты в космос

Европейское космическое агентство (ESA) рассчитывает начать осуществлять самостоятельные пилотируемые полеты в космос на новых ракетах, пишет Welt am Sonntag.

«Я убежден, что однажды у Европы будет возможность выводить людей в космос», — приводятся слова директора Европейского космического агентства Даниэля Нойеншвандера.

Нойеншвандер подчеркнул, что это будет возможно не скоро, но агентство работает над этим вопросом. По его словам, Европе необходимы самостоятельные полеты, чтобы не отставать от быстроразвивающейся сферы.

Как пишет издание, Европа пока не смогла преодолеть технические трудности. Также разработка европейской ракеты Ariane 6 потребует дополнительных вложений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РАН займутся изучением добычи ресурсов в космосе

— NASA опубликовало записанные с марсохода звуки открытого космоса

— Полет первого полностью российского экипажа на МКС перенесли на другую дату