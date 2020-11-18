Виртуальный оператор связи, входящий в экосистему Сбера, СберМобайл запустил виртуальную сим-карту eSIM.

eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов. Сим-карту можно оформить и использовать в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн. Она не привязана к какому-либо оператору связи, поэтому ее можно будет использовать как абоненты СберМобайл, так и клиенты других операторов.

«В мобильной версии СберБанк Онлайн всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь», — говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время технология доступна первым 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны.