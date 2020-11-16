Канадец изобрел шлем для защиты от коронавируса

Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем, который будет защищать человека от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Би-би-си».

Устройство получило название BioVyzr. Устройство, напоминающее шлем от скафандра, полностью покрывает голову и грудь.

Особенностью шлема стало то, что он имеет забрало, а также вентилятор и фильтр респиратора, который очищает поступающий воздух и выводит наружу «грязный».

Сам Аль-Кайси использует свое изобретение ежедневно по дороге на работу. По его словам, батарея BioVyzr способна функционировать в течение 12 часов.

Изобретатель отмечает, что на приобретение его устройства, стоимость которого достигает $379, уже подано «десятки тысяч» заявок.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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