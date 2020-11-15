Цифровые сервисы Сбербанка признали лучшими в мире

Сбербанк получил международную премию «Лучшие цифровые банки мира» в трех номинациях. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования журнала Global Financе, которые приводит пресс-служба банка.

Так, Сбербанк одержал победу в номинациях «Лучший интегрированный официальный сайт банка» — sberbank.ru для юридических лиц, «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» — для юридических лиц и «Лучшее решение для оплаты счетов» — для физических лиц.

В августе 2020 года ежегодное исследование Global Finance назвало лучшими 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц в Центральной и Восточной Европе.

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