В Минске начались проблемы с мобильным интернетом

В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет перед акцией протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проблемы отмечаются у крупнейших операторов страны — А1 и МТС, пользователи не могут открыть сайты и загрузить мессенджеры.

Неполадки с мобильным интернетом в Минске возникают каждое воскресенье перед акциями оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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