Иммунодепрессанты могут снижать эффективность вакцины от коронавируса

Препараты, подавляющие иммунитет, могут снижать эффективность вакцины от коронавируса, заявил глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

«На фоне подавленной иммунной системы, естественно, иммунный ответ вакцины будет ослабленным или совсем никчемным», — сказал Гинцбург.

По его словам, иммунодепрессанты принимают пациенты с тяжелыми хроническими болезнями, например онкологическими.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Украины ввели «карантин выходного дня» из-за коронавируса

— Россияне смогут выбрать между российской и импортной вакциной от коронавируса

— Петербург производит около 2 млн масок ежедневно