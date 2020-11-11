TikTok оспорит указ администрации Трампа о запрете приложения в США

Социальная сеть TikTok обратилась в апелляционный суд в Соединенных Штатах с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о запрете использования приложения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что суд в штате Пенсильвания постановил временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования TikTok с 12 ноября. Ранее Минторг США заявлял, что с 12 ноября запретит работу TikTok в стране, если компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.

В заявлении сказано, что американские власти обязали материнскую компанию ByteDance отказаться от всех активов в США, связанных с TikTok. Однако компания не получила «существенной ответной реакции» на свои предложения по «устранению опасений».

«Ввиду того, что мы сталкивались с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности по поводу того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневнюю отсрочку... Сегодня, с приближением крайнего срока – 12 ноября, и не получив отсрочку, у нас нет другого выбора, кроме как подать ходатайство в суд, чтобы защитить наши права и более 1,5 тысячи сотрудников в США», — говорится в заявлении TikTok.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцем приложений ByteDance.

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