Twitter скрыл больше десяти твитов Трампа за последние три дня

Соцсеть Twitter скрыла за последние три дня 12 твитов президента США Дональда Трампа, так как они «содержат спорный контент», вводящий пользователей в заблуждение относительно состоявшихся 3 ноября выборов в Соединенных Штатах.

В последнем твите, который был помечен как содержащий спорный контент, Трамп написал, что «с легкостью выигрывает президентские выборы», если учитывать только «легальные голоса», которые были подсчитаны при наблюдателях.

После этого американский лидер сделал еще одну запись, в которой пожаловался, что Twitter стал «неуправляемым».

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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