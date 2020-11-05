Twitter пометил и скрыл седьмой пост Трампа с момента начала выборов в США

Социальная сеть Twitter пометила седьмой пост действующего президента США Дональда Трампа, опубликованный в его аккаунте. Об этом сообщает Fox News.

Крайней стала публикация заявление политика о том, что любые голоса, которые будут направлены после выборов, не будут зачтены. Twitter скрыл содержание поста и поместил предупреждение. «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в предупреждении.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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