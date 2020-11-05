Россияне сообщают о сбоях «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе социальной сети.

По данным сайта Downdetector, проблемы с соцсетью наблюдаются в Москве, Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

67% пользователей заявили о неполадках на сайте, 26% — о трудности в отправке сообщений, а 5% испытывают проблемы со входом.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили «Газете.Ru» сбой у некоторых пользователей и сообщили, что работа сайта уже восстановлена.

«У части пользователей могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы оперативно восстановили работу», — сказали в компании.