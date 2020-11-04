Twitter закрыл твит Трампа, где говорится о попытке украсть у него выборы

Twitter пометил как «вводящий в заблуждение» пост президента США Дональда Трампа, где говорится о том, что у него пытаются украсть выборы,

«Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса», — говорится в пометке Twitter поверх публикации республиканца.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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