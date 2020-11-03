В работе Facebook зафиксированы сбои
Бернст Ю.
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Пользователи Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
На сбои жалуются в основном жители Соединенных Штатов, а также Франции, Германии и Великобритании.
Пользователи сообщают о проблемах со входом (42%), о полном отключении соцсети (31%) и о сбоях новостной ленты (26%).
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