Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году
Полина Рутковская
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Компания Apple анонсировала третью за осень текущего года презентацию, сообщает Reuters.
Презентация назначена на 10 ноября, указано в сообщении.
Предыдущая презентация Apple состоялась в октябре, на ней были представлены четыре новые модели смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. До этого, в сентябре, компания представила новые модели планшетов и смарт-часов.
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